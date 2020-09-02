На Лероса завели еще одно дело — "квартирное"

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции «Слуги народа» после его жесткого выпада в Раде в сторону президента Зеленского, стал фигурантом еще одного уголовного производства.



Первое дело, по словам Лероса, связано с налогами, а второе — «бытовое». Других подробностей депутат не сообщил, передают «Українські Новини».

Источник издания в полиции сообщил, что второе дело — это уголовное производство по самоуправству и подделке документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос. Производство начала полиция по заявлению общественной организации, которая после успешного демонтажа скандальной надстройки на крыше дома на Майдане, продолжила выявлять незаконные постройки в Киеве.

Как выяснилось, в доме № 4 в Лабораторном переулке весь девятый и надстроенный десятый этаж занимает народный депутат Гео Лерос. В этом доме он владел квартирой в 33 м², сейчас площадь в 336 м². Квартира именно такой площади отражена в его электронной декларации.

Издание сообщает, что в реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта не давали.

По словам источника в полиции, часть соседей уже подтвердили, что согласия над надстройку еще одного этажа они не давали, и подтвердили, что эти подписи Гео Лерос пытался собрать лично.

По законодательству такое согласие всех жильцов наряду еще с целым пакетом документов — обязательное условие подобной реконструкции.

По словам нардепа, пишет издание, дела против него открывают «по звонку из Офиса президента».

Как сообщали «ФАКТЫ», после исключения из фракции Лерос заявил, что «будет бороться с режимом».

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