В Киеве мужчина с револьвером пытался захватить отделение банка (фото)

В Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал предметом, похожим на оружие, работникам и посетителям банка. Ранее в Николаеве, угрожая оружием, у мужчины отобрали сумку с деньгами, когда тот вышел из отделения банка.

Инцидент с грабителем в Киеве произошел днем. В полицию обратилась руководитель отделения банка на улице Симиренко и сообщила, что в банк зашел неизвестный мужчина, угрожал захватить отделение, направлял пистолет на посетителей.

Посетители и сотрудники банка подробно описали человека, которого вскоре задержали в одном из дворов вблизи места происшествия. При поверхностной проверке у задержанного обнаружили предмет, похожий на пистолет. Позже его узнали очевидцы ЧП в банке, сообщили в полиции.

Напомним, ранее произошло разбойное нападение на финансовое учреждение в Луцке. Злоумышленник с пистолетом зашел в учреждение и выстрелил в одного из сотрудников. Работник был ранен, а преступник сбежал. Никаких материальных ценностей похищено не было.

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