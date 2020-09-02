27.51 / 27.73 32.44 / 32.95
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве мужчина с револьвером пытался захватить отделение банка (фото)

22:12 2 сентября 2020
задержанный

В Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал предметом, похожим на оружие, работникам и посетителям банка. Ранее в Николаеве, угрожая оружием, у мужчины отобрали сумку с деньгами, когда тот вышел из отделения банка.

Инцидент с грабителем в Киеве произошел днем. В полицию обратилась руководитель отделения банка на улице Симиренко и сообщила, что в банк зашел неизвестный мужчина, угрожал захватить отделение, направлял пистолет на посетителей.

Посетители и сотрудники банка подробно описали человека, которого вскоре задержали в одном из дворов вблизи места происшествия. При поверхностной проверке у задержанного обнаружили предмет, похожий на пистолет. Позже его узнали очевидцы ЧП в банке, сообщили в полиции.

Напомним, ранее произошло разбойное нападение на финансовое учреждение в Луцке. Злоумышленник с пистолетом зашел в учреждение и выстрелил в одного из сотрудников. Работник был ранен, а преступник сбежал. Никаких материальных ценностей похищено не было.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Грызлов

Грызлов устроил истерику на заседании ТКГ из-за "неудобных" вопросов, — Гармаш

Александр Прико

С разницей в три дня скончались бывшие солисты групп "Фристайл" и "Ласковый май"

Зеленский

С президентом согласовано: всплыла любопытная переписка "слуг народа" об исключении Гео Лероса

Танці з зірками

«Три пары проекта пока слабее остальных»: Влад Яма о первом прямом эфире «Танців з зірками» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер