Луганщина в огне: на охваченной пожаром территории начали детонировать снаряды, среди военных есть пострадавшие

В Луганской области, где накануне возникли лесные пожары на территории линии разграничения, к борьбе с огнем привлекли военных.

Об этом в среду, 2 сентября, рассказали в Нацполиции Луганской области.

По словам спикера местных правоохранителей Татьяны Погукай, пожары распространились на населенные пункты Болотное, Артема (Станица Луганская), Безгиново, Лобачево, Крымское (Новоайдарский р-н), поэтому по тревоге поднят личный состав полиции.

По состоянию на 23:00 продолжается тушение пожаров на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены спасатели, полицейские, военные и лесники.

В пгт Станица Луганская по улице Москва-Донбасс огнем повреждены 12 нежилых домов.

На территории Новоайдарского района зарегистрировано 5 очагов возгорания сухой травы и лесополосы в с. Безгиново, с. Крымское (воспламенение локализовано), с. Райгородка (воспламенение локализован, предварительно сгорела 1 нежилое сооружение), с. Лопаскино и с. Лобачево (в результате пожара сгорело 2 дома с дворами, один из которых нежилой.

В больницу с ожогами госпитализированы двое военнослужащих ВСУ, которые были задействованы в тушении пожара в с. Лобачево. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, согласно информации СМИ, возле села Лобачево во время пожара часть боеприпасов и мин начали детонировать. Пламя уничтожило грузовик Урал и БМП-2 Вооруженных сил Украины. Двое военнослужащих получили ожоги, их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу идущих в Харьковской и Луганской областях пожаров, а премьер-министр отправил на места происшествий вице-премьера Алексея Резникова, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра обороны Андрея Тарана и министра соцполитики Марину Лазебную.

Напомним, что в Харьковской и Луганской областях в среду, 2 сентября, вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. Площадь возгорания составляет 80 и 400 гектар. Тушение осложняется сильными порывами ветра. Проводится эвакуация местного населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 1 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты лесов. Документ предусматривает увеличение штрафов для виновных в пожарах. Максимальная сумма штрафа составит 30 600 гривен.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter