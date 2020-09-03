Пострадали патрульные: под Киевом фура на скорости протаранила авто полиции (фото)

В среду, 2 сентября, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое совершил водитель фуры. Как и в других подобных случаях, человек за рулем грузовика просто «не заметил» стоящей на обочине машины и ударил ее на скорости.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Сегодня днем ​​водитель фуры „не заметил“ на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на 63 км автодороги М 05 Киев — Одесса. Инспекторы Алина и Павел остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД и припарковались сзади с включенными проблесковыми маячками.

Во время общения полицейских с водителем на дороге появился грузовой Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей, стоявших на обочине.

Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем — столкнулся с грузовиком.

В результате удара находившихся в салоне полицейского авто людей пришлось доставать с помощью специальной техники. К счастью, все они живы.

Полиция выясняет все детали инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе под Полтавой легковое авто столкнулось с фурой, в результате ДТП погибли отец и двое детей.

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter