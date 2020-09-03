Столкновения у офиса "Свободы" в Киеве: пострадали полицейские

В среду, 2 сентября, представители столичной полиции пострадали не только во время ДТП на трассе Одесса-Киев, но и в центре города, на улице Тургеневской, где находится офис партии ВО «Свобода».

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции.

Отмечается, что вечером, 2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований полиции прибыли в офис партии для проведения процессуальных действий.

В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, во время которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации.

«На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет предоставлена правовая квалификация происшествия», — отметили в полиции.

В то же время председатель партии «Свобода» Олег Тягнибок в Facebook заявил, что полиция хотела задержать депутата Киевсовета и лейтенанта батальона «Киевская Русь», Владимира Назаренко.

Также он добавил, что правоохранителей было около 50.

«Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных выборов», — считает политик. При этом он добавил, что около полуночи полиция покинула место инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом инциденте, который случился накануне вечером в столичном регионе: в городе Украинка неизвестные затеяли стрельбу, ранив двух человек

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