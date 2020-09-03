27.52 / 27.77 32.32 / 32.88
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Мелитополем расстреляли маршрутку: в сети появилось видео ЧП

8:54 3 сентября 2020
пистолет

Вечером 2 сентября на каховской трассе в 20 км от Мелитополя расстреляли маршрутку с пассажирами. Ранее в центре Киева расстреляли автомобиль депутата.

По словам очевидцев, возле Мелитополя на месте происшествия было много крови. В ЧП были пострадавшие. На трассе вечером образовался затор, передает «РИА Мелитополь».

Известно, что маршрутка, попавшая под обстрел, была с донецкими номерами.

Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус «Форд» расстреляли из огнестрельного оружия. В результате происшествия пострадал водитель, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь». Нападающих задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

404

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Танці з зірками

«Три пары проекта пока слабее остальных»: Влад Яма о первом прямом эфире «Танців з зірками» (фото, видео)

в больнице

Медик рассказал, кто тяжелее переносит коронавирус, а кто выздоравливает быстрее

в магазине

Россиян готовят к подорожанию продуктов, но причиной называют Навального

Лионель Месси

«Мой сын не останется в «Барселоне»: отец Месси провел важные переговоры с боссом каталонцев (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер