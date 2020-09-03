Под Мелитополем расстреляли маршрутку: в сети появилось видео ЧП

Вечером 2 сентября на каховской трассе в 20 км от Мелитополя расстреляли маршрутку с пассажирами. Ранее в центре Киева расстреляли автомобиль депутата.

По словам очевидцев, возле Мелитополя на месте происшествия было много крови. В ЧП были пострадавшие. На трассе вечером образовался затор, передает «РИА Мелитополь».

Известно, что маршрутка, попавшая под обстрел, была с донецкими номерами.

Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус «Форд» расстреляли из огнестрельного оружия. В результате происшествия пострадал водитель, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь». Нападающих задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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