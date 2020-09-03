Масштабные пожары на Луганщине: в сеть выложили впечатляющее видео

В сеть выложили впечатляющее видео пожаров, бушующих на Луганщине, во время ликвидации которых пострадали украинские военнослужащие.

«Вооруженные Силы Украины противостоят огненной стихии в Луганской области», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в соцсетях выложил штаб операции Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества возник лесной пожар. Возгорание произошло между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района. Огнем были уничтожены 8 жилых домов.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter