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Происшествия

Масштабные пожары на Луганщине: в сеть выложили впечатляющее видео

9:32 3 сентября 2020
Бойцы ВСУ на пожаре

В сеть выложили впечатляющее видео пожаров, бушующих на Луганщине, во время ликвидации которых пострадали украинские военнослужащие.

«Вооруженные Силы Украины противостоят огненной стихии в Луганской области», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в соцсетях выложил штаб операции Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества возник лесной пожар. Возгорание произошло между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района. Огнем были уничтожены 8 жилых домов.

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