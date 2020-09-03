В Харькове на территории авторынка произошел взрыв

В четверг, 3 сентября, в Харькове на авторынке по проспекту Юбилейный произошел взрыв. Ранее в Днепре в результате взрыва гранаты возле продуктового рынка погиб мужчина.

В Харьковском областном главке полиции сообщили, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Напомним, несколько дней назад на Житомирщине неизвестные пытались подорвать поезд с бензином. В результате были повреждены железнодорожные рельсы и шпалы.

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