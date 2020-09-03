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Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали "крышевать" автоугонщиков

10:44 3 сентября 2020
Автовор

Полицейские задержали двоих злоумышленников, которые вышли с предложением крупной взятки на главного столичного полицейского Андрея Крищенко — ему предлагали «крышевать» угонщиков автомобилей.

Как передает «Укринская правда» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», на Андрея Крищенко с предложением о «крышевании» вышли еще весной этого года.

«Я понял, что мне предлагают „крышевать“ автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация … Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями», — рассказал начальник полиции Киева.

Правоохранители, «сопровождавшие» переговоры, задокументировали преступные действия злоумышленников, которые, в частности, также предложили начальнику одного из райотделов полиции процент с прибыли автоугонщиков.

По словам Андрея Крищенко, злоумышленники предлагали за решение вопросов 350 тысяч долларов «для начала».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полиция с погоней задержала участников банды угонщиков элитных автомобилей, «специализировавшихся» на BMW, Lexus, Toyota. В банду входили бывшие и действующие правоохранители.

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Автовор

Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали "крышевать" автоугонщиков

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