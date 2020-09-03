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Происшествия

В Киеве в отделение банка бросили "коктейль Молотова": первые подробности и фото

10:54 3 сентября 2020
бутылка

Ночью 3 сентября в Киеве на проспекте Лесной, 39а в отделение «Ощадбанка» неизвестные бросили предмет с горючим веществом, который взорвался и вызвал пожар. Ранее отделение этого банка взорвали в Харькове.

В столице на место ЧП прибыла группа оперативного реагирования.

«Благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты, пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу банка», — пишет «Киев Оперативный».

Свидетели ЧП сообщили, что два человека в черной одежде, разбили верхнюю часть окна и забросили бутылку с горючим, которая и взорвалась.

Напомним, 2 сентября в Киеве мужчина с револьвером пытался захватить отделение банка.

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