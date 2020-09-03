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При жаре в +30 многодетная мать носила двухмесячного малыша в застегнутой сумке: впечатляющее видео

12:03 3 сентября 2020
Ребенок в сумке

В Киеве, где накануне температура воздуха поднималась выше +30 градусов, многодетная мать несла своего крошечного ребенка завернутым в зимнюю куртку в закрытой сумке.

Шокирующие кадры в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Эта жесть произошла вчера (2 сентября, — Авт.) возле сервисного центра „Готово“ на ул. Генерала Алмазова Женщина несла своего 2-х месячного ребенка в зимней куртке и в застегнутом пакете. Говорит, что не видит в этом ничего страшного», — говорится в комментарии к видео.

По информации ресурса, женщина приехала из Одессы, у нее шестеро детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США арестовали мужчину, который оставил в машине маленьких детей. День был очень жаркий — дети скончались от теплового удара.

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