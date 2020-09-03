На Тернопольщине на взятке в миллион задержали топ-налоговика (фото)

Сотрудники СБУ задержали начальника оперативного управления областного главка ГФС в Тернопольской области во время получения взятки в сумме 37 тысяч долларов, что по курсу около миллиона гривен. Ранее на взятке за трудоустрйство в СБУ «погорел» майор спецслужбы.

По предварительной информации, чиновник совместно со своим подчиненным требовали такую сумму у местного бизнесмена. За это налоговики обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовное дело о якобы неуплате налогов.

Обоих фигурантов задержали в Тернополе сразу после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и направлении в суд ходатайств об избрании им меры пресечения, сообщили в СБУ.

Напомним, два дня назад на Николаевщине задержали оперуполномоченного областного управления СБУ, который вымогал у местного фермера взятку в валюте и зерне.

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