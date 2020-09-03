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Происшествия

В штабе ООС заявили, что причиной пожаров на Луганщине стал умышленный поджог (фото)

16:01 3 сентября 2020
Пожар в Луганской области

Масштабные пожары в Луганской области, во время тушения которых без вести пропал военный, а еще двое попали с больницу с тяжелыми ожогами, возникли в результате умышленного поджога.

«Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно», — сообщают в штабе операции Объединенных сил и уточняют, что первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье — Лобачево — Лопаскино — Трехизбенка.

Отмечается, что на данный момент в районе между Станицей Луганской и Болотенным пожар, охвативший около 10 гектаров, локализован, угрозы распространения огня в направлении населенного пункта Станица Луганская нет.

Спасатели и военные продолжают работу над локализацией пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино, где площадь возгорания составляет 950 гектаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео пожаров в Луганской области, с которыми борются спасатели при участии украинских военных.

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