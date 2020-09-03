Жуткая история с руководителем, которого заподозрили в педофилии, получила продолжение. С официальным сообщением о ситуации в коммунальном учреждении «Измаильский специализированный дом ребенка» выступила Одесская областная администрация, заявив, что сотрудничает в этом направлении с правоохранительными органами.

«Все необходимые действия по расследованию возможных фактов нарушения прав детей со стороны руководства дома ребенка будут осуществлены безотлагательно в порядке, предусмотренном законом. Служба по делам детей и департамент здравоохранения ОГА оказывает всестороннюю помощь воспитанникам заведения и способствует работе следствия», — говорится в сообщении.

Указывается, что обладминистрацией создана комиссия по проведению служебного расследования, на время которого «исполняющий обязанности генерального директора отстранен от исполнения должностных обязанностей». (Текст приведен по оригиналу, хотя указанной должности в данном учреждении не существует. Более того, это заведение медицинской направленности и возглавляет его главный врач).

Подчеркивается, что любые проявления насилия и давления на детей недопустимы. Заметим, в измаильском доме ребенка проживают брошенные дети от рождения до 6−7 лет. По словам волонтеров, «это, наверное, самый большой в области дом малютки (так его именуют горожане). Здесь находятся дети, от которых отказались родители, многие из них требуют серьезной терапии и лечения…».

Свою позицию ОГА озвучила после появившегося в сети поста главы общественной организации «Батьківська спілка» Зои Мельник — «Педофильный скандал в Одесской области. Можно ли надеяться на объективное расследование?». Активистка указывает, что в растлении подопечных сирот в возрасте 5−7 лет обвинили Проценко Виктора Николаевича, главного врача дома ребенка в Измаиле.

«О насилии над детьми в полицию сообщил не кто-нибудь, а медсестра детского дома, которая обнаружила характерные телесные следы у детей в районе гениталий. Три девочки рассказали ей, что главврач Проценко забрал их с прогулки, отвел в свой кабинет, где прикасался „к писе“ и „показывал свой писюн“. Медсестра и сама видела, как Проценко забрал детей с утренней прогулки и вернул их ближе к обеду…» — указывает Мельник.

Она подчеркивает, что местная полиция, получившая эту информацию, была обязана немедленно выехать на место, провести мероприятия и изъять доказательства, но… «Вместо этого местные копы просто вызвали Проценко для беседы в отдел полиции, после чего главврач пропал на некоторое время. Уже позже в сопровождении адвоката он пришел давать показания в стиле „ничего не знаю, ничего не было“. Информацию о совершении преступления внесли в ЕРДР (реестр уголовных дел) спустя почти две недели (!) после жалобы (обязаны внести в течение суток)».

Далее общественница приводит «кумовскую схему», благодаря которой, по ее мнению, уводят от ответственности виновного.

«Детский дом входит в структуру департамента здравоохранения Одесской областной администрации. За пребыванием детей в доме ребенка, помимо главврача, отвечает служба по делам детей. Это прямо прописано в законах.

1. Супруга главврача — Проценко Аурелия Павловна — экс-начальница управления здравоохранения г. Измаила, которая до сих пор ведет медицинскую практику и имеет влияние в медицинской сфере.

2. Начальница службы по делам детей Измаила Енакиева Татьяна Ивановна является не только «гарантом» прав сирот, содержащихся в доме ребенка, но и, по имеющейся информации, — друг семьи Проценко.

3. Муж начальницы службы по делам детей Енакиев Виктор Иванович работает в должности заместителя начальника полиции Измаила.

4. Директором департамента здравоохранения обладминистрации является Одарий-Захарьева Наталия Викторовна, муж которой работает в прокуратуре Одесской области в должности прокурора отдела процессуального руководства при производстве досудебных расследований органами полиции.

5. Зятем главврача Проценко является Дубовой Андрей Сергеевич — экс-депутат Измаильского горсовета, сын экс-депутата Килийского горсовета Сергея Дубового и племянник экс-депутата Верховной Рады Дубового Александра.

По информации от персонала дома ребенка, детей уже просто «затягали» с вопросами о происшествии. Вместо допроса с участием квалифицированного психолога, о происшедшем с детьми говорят все подряд. Видимо, эти люди не слышали о вторичной травме детей, переживших сексуально насилие", — сообщает Мельник.

Учитывая эти и ряд других обстоятельств, она приходит к неутешительному выводу: «Три совсем маленькие девочки-сироты не смогут сопротивляться такому количеству чиновников, всячески не желающих поступать по совести».

Возмущен происходящим и 59-летний Виктор Проценко:

«Я, врач-педиатр с многолетним опытом, сегодня должен доказывать, что да, я люблю детей! — но не так, как сегодня об этом кричат те, кто закидывает меня грязью и ложью… Внутренний конфликт в коллективе прорвался чьими-то грязными предположениями, которые стали поводом для скандала, раздутого общественниками и соцсетями.

Я не буду уходить. Я не сделал ничего, чтобы прятать глаза или менять местожительство. Я сделаю все, чтобы доказать: белое — это белое, а клевета — это клевета".

В сообщении правоохранителей отмечается, что с заявлением в полицию о том, что директор дома ребенка совершает развратные действия в отношении трех девочек 5−7 лет обратилась одна из сотрудниц. Детей осмотрели медики и, по предварительному заключению, не нашли следов сексуального насилия, сами же малыши не рассказывают, делал с ними дядя что-то или нет. В присутствии психолога дети говорили, что ходили в кабинет к директору, где смотрели мультики и играли.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) Уголовного кодекса Украины

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой можно будет делать конкретные выводы. Кроме того, детям проведут психолого-психиатрическую экспертизу, которая установит правдивость и объективность их показаний.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о громком скандале, разгоревшемся в Одесской области вокруг детского приюта «Свитанок». В июле умерла одна из замешанных в нем воспитанниц приюта.

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