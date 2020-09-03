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Происшествия

В Киеве снова горит высотка: женщина спасалась от огня, забравшись на кондиционер на 24 этаже (видео)

17:39 3 сентября 2020
пожар

В Киеве снова пожар в элитном жилищном комплексе. Не прошло и суток после возгорания на Печерске, как возник пожар в ЖК «Зеленый остров» в Шевченковском районе.

В доме на ул Сикорского загорелась квартира на 24-м этаже. Жительница пострадавшей квартиры, спасаясь от огня, вынуждена была искать убежище снаружи на кондиционере. Видео приводит Киев Оперативный.

Напомним, столичные высотки часто подвергаются критике за пренебрежение противопожарными нормами при строительстве. По поводу пожара в многоэтажке на Печерске застройщик заверил, что здание успешно прошло тест на пожароустойчивость, возгорание потушили через 15 минут.

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В Киеве снова горит высотка: женщина спасалась от огня, забравшись на кондиционер на 24 этаже (видео)

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