Эпопея с Delfi: судно арестовано, Зеленский отменил рабочую поездку в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский отменил сегодняшний рабочий визит в Одессу. Ранее планировалось, что глава государства сможет лично наблюдать, в частности, за процедурой эвакуации из акватории городского пляжа злополучного танкера Delfi. Но…

Несмотря на все уверения Администрации морских портов (АМПУ) в том, что уже на текущей неделе девятимесячная эпопея с указанным судном будет завершена, бункеровщик так и остался на месте.

(Напомним, изначально президент, находясь в Одессе в День ВМС, точно определил срок уборки Delfi с пляжа — до 1 августа. Сегодня на этом объекте стремятся пиариться различные политсилы и городской голова, сделав операции по подъему и эвакуации судна, загрязняющего акваторию, своеобразной предвыборной фишкой).

Теперь «одесский визит» президента отложили. По неофициальным сведениям, до середины сентября.

Пока же Delfi арестовали. Это следует из определения Хозяйственного суда Одесской области, принятого 1 сентября по иску, поданному госпредприятием АМПУ, требующем взыскать с владельца севшего на мель судна около 2,4 млн гривен убытков, которые понесла компания, ликвидирующая последствия кораблекрушения. Потому в качестве обеспечения исковых требований уже арестовано имущество компании — само судно. Судебным вердиктом также позволено АМПУ перемещать Delfi.

Отмечается, что в ноябре 2019 года компания Mister Drake PC сообщила администрации Одесского морпорта, что она владеет танкером Delfi, и предоставила документы права собственности. После этого АМПУ неоднократно просила владельца оплатить работы по ликвидации последствий аварии судна, но безрезультатно.

Примечательно, что остаточная стоимость самого Delfi, как указал его собственник, составляет 35 тысяч долларов, что не покрывает и половину расходов украинской компании по подъему и транспортировке судна. Потому, если решение будет вынесено в пользу украинской компании, то даже продажа судна не сможет покрыть понесенные затраты.

Что будет дальше, покажет время. Одесситы убеждены: «от предвыборных пиар-акций, организуемых вокруг танкера, выиграют в конечном счете горожане: танкер придется эвакуировать с пляжа».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что потерпевшее крушение судно стало местом паломничества у туристов.

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