Разбил чужую машину и сбежал: продюсер "Квартала 95" угодил в скандал (видео)

В Киеве в районе площади Победы случилось ДТП: автомобиль Nissan въехал в машину такси. Дожидаться полиции автовладелец-нарушитель не стал, припарковался на тротуаре и поспешно покинул место происшествия. Свидетели опознали водителя Nissan. Говорят, что за рулем находился исполнительный продюсер «Квартал 95» и бывший кандидат в депутаты от «Слуги народа» Александр Божков.

Запись с места происшествия приводит Киев Оперативный.

Видео содержит нецензурную лексику

Напомним, ранее в ДТП в Киеве попал бывший актер «Квартала 95», а теперь народный депутат Юрий Корявченков.

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