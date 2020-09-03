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Происшествия

Военного, пропавшего во время тушения пожара на Луганщине, нашли мертвым (фото, видео)

18:55 3 сентября 2020
пожар

Масштабный пожар в Луганской области поблизости от позиций украинской армии не обошелся без жертв. Командование операции Объединенных сил подтвердило, что был найден погибшим старшина Артем Бондаренко. Военнослужащий считался без вести пропавшим после начала пожара.

Как выяснило командование, огонь опасно приблизился к украинским позициям, а старшина Бондаренко в этот момент занимался эвакуацией военного имущества. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

Лесные пожары возле линии разграничения продолжаются уже третьи сутки. Горят леса не только в Луганской области, но и на Харьковщине. Харьковский активист и предприниматель Николай Маслий опубликовал фото и видео, снятые во второй половине дня 3 сентября. Сильное задымление наблюдается в районе сел Кутьковка и Гряниковка.

Выгорели лесные массивы у села Горобьевка Харьковской области.

Некоторые частные дома уничтожены полностью.

пожар

Напомним, при тушении огня на Луганщине пострадали военные. Старший лейтенант и сержант ВСУ получили сильные ожоги. В штабе ООС считают, что причиной пожара стал умышленный поджог.

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