В центре Донецка разбился автобус, водитель которого умер за рулем: много пострадавших

В оккупированном Донецке попал в ДТП автобус с людьми. Старый «ПАЗ» съехал с проезжей части, вывернул на тротуар и врезался в столб. Авария случилась в центре города возле «Донбасс Арены». Это уже второе с начала месяца ДТП с донецкими автобусами.

Фото с места происшествия приводят Донецкие новости.

Очевидцы рассказали, что у водителя случился сердечный приступ, и мужчина умер за рулем. Смерть наступила из-за отрыва тромба.

После столкновения автобуса со столбом пострадали шесть человек. Пассажиров увезли прибывшие «скорые».

Напомним, ранее в оккуппированном Донецке водитель в военной форме протаранил авто с семьей, а БТР боевиков въехал в жилой дом.



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