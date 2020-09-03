На Днепропетровщине горит мусорный полигон: огнем охвачена территория в 2 тысячи квадратных метров (фото, видео)

Пока в Луганской и Харьковской области горят лесные массивы, под Павлоградом Днепропетровской области полыхает мусорный полигон. Свалка возле поселка Богуслав загорелась около полудня 3 сентября, а сильный ветер разнес пламя на две тысячи квадратных метров.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, локализовать возгорание пока не удалось. На месте работают четыре пожарных машины.

Напомним, синоптики предупредили, что из-за сильной жары 3−4 сентября сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности в центральных и южных областях, на востоке, в Сумском и Хмельницком регионах.

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