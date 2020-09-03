На Харьковщине объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами

В Харьковской области продолжаются лесные пожары, огнем уничтожены жилые дома в ряде сел. В Двуречанском районе объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Об этом объявил глава области Алексей Кучер.

Как объяснил глава Харьковской облгосадминистрации, режим чрезвычайной ситуации нужен, чтобы погорельцы получили из бюджета компенсации за уничтоженное огнем жилье.

Харьковский активист и предприниматель Николай Маслий показал видео, как сейчас выглядит пострадавший от пожара район.

Напомним, 2 сентября в селах Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района лесной пожар уничтожил 22 жилых дома. 33 жителей пришлось временно отселить. Лес поблизости от сел продолжает гореть.

«ФАКТЫ» рассказывали, как тракторист из Харьковской области помог спасти от огня по меньшей мере 20 домов.

Фото MASLIIMYKOLA/Facebook

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