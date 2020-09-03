Приземление истребителя на трассу Киев — Чоп в Ровенской области было частью военных учений. Опасный маневр мог закончиться не просто сбитым дорожным знаком, а трагедией с человеческими жертвами.

Как сообщает ровенское Радио Трек, ссылаясь на собственные источники, военный самолет, выполняя симуляцию приземления, зашел на посадку значительно раньше запланированного времени. Истребитель мог зацепить дорожный отбойник — до него оставалось 20 сантиметров. Если бы это случилось, то посадка получилась бы трагической: истребитель был оснащен двумя боевыми ракетами, в баках оставалось четыре тонны топлива, а вдоль трассы как раз выстроились местные жители с детьми, желающие посмотреть на военные учения. Возможное нарушение техники безопасности должна расследовать военная прокуратура.

Напомним, ранее в сети показали, как истребитель на трассе Киев — Чоп в Ровенской области при взлете снес дорожный знак и унес указатель с собой в небо.

Как сообщали «ФАКТЫ», инциденты с аварийными посадками военной техники расследуются военной прокуратурой соответствующего региона.

Фото PvkCenter/Facebook



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