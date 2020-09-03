Пьяный сотрудник СБУ открыл стрельбу в развлекательном заведении, один человек ранен (фото)

В Харьковской области снова устроили стрельбу в публичном месте. На этот раз за хулиганскую выходку в ресторане был задержан сотрудник СБУ. Стрельба ночью 2 сентября привела к ранению молодого посетителя заведения.

Расследование ГБР показало, что на «приключения» старшего консультанта-эксперта СБУ потянуло ближе к четырем часам ночи. К тому моменту мужчина уже был изрядно подшофе и решил испробовать на деле свой травматический пистолет. Пьяная стрельба из резинострела закончилась тем, что 30-летнего случайного свидетеля увезли в больницу с пулевыми ранениями.

Приехавшая полиция изъяла травматический пистолет Макарова, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы.

Дело будет расследоваться как хулиганство с применением огнестрельного оружия. Статья Уголовного кодекса (ч. 4 ст. 296) предусматривает за такие выходки от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, по данным исследования компании Small Arms Surve, на руках у населения Украины находится около 3 миллионов единиц нелегального оружия. Другие эксперты оценивают количество неучтенных «стволов» в пять миллионов.

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