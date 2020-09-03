Танкер Delfi передал еще один «привет» одесситам: вытекающие нефтепродукты достигли пляжа (видео)

К концу дня в четверг, 3 сентября, злосчастный танкер Delfi вновь напомнил о себе — выбросил новую порцию нефтепродуктов в акваторию городского пляжа.

Факт очередного серьезного «подкрашивания» моря зафиксировал эколог Владислав Балинский, который выложил видео на своей странице в Facebook.

По его мнению, имеющиеся вокруг судна боновые ограждения не сдерживают эти нефтепродукты и они уже достигли прибрежной зоны пляжа «Дельфин».

«Эта ситуация демонстрирует то, что компания „Краншип“, которая взялась за транспортировку судна, неправильно установила боны. Здесь внахлест наложена бона к боне, однако не организовали герметизацию между ними, и четко видно, что выходит пленка нефти, и она поступает в пляжную зону…», — считает эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что танкер Delfi арестован решением Хозяйственного суда Одесской области.



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