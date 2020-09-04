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Происшествия

Опасная находка: в Киеве у бабушки-пенсионерки нашли арсенал оружия

2:58 4 сентября 2020
Бабушка

В Киеве в четверг, 3 сентября, правоохранители зафиксировали уникальный случай, связанный с наличием боеприпасов у гражданского населения: 73-летняя жительница Киева решила убрать на балконе и обнаружила среди своих вещей гранаты и патроны.

О находке женщина сообщила в полицию, говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

«Сегодня на линию 102 позвонила жительница дома на улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила среди своих вещей лишнее. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили в доме 73-летней женщины предметы, похожие на гранаты и патроны», — говорится в сообщении.

Пенсионерка предположила, что найденное может принадлежать мужчине, который арендует у нее комнату и помогает в домашних делах.

«Патрульные вызвали на место взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района, а до приезда специалистов охраняли место происшествия для безопасности граждан», — добавили правоохранители.

Напомним, в августе правоохранители обнаружили в Донецкой области схрон со взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого «МГБ ДНР» планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце августа в Харьковской области полицейские обнаружили тайник, в котором находилось большое количество боеприпасов: более 60 тысяч патронов, тротиловые шашки и не только.

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