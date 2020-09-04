"Горе-коммерсанты в погонах": в Луганской области военные воровали продукты из госпиталя и сбывали их на рынке

В продолжающей бороться с пожарами Луганской области следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении трем военнослужащим в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода организованной преступной группой.

Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в июле 2020 года 32-летний житель Винницы, проходя военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, временно исполнял обязанности заместителя начальника по материально-техническому обеспечению одного из военных медицинских учреждений.

Воспользовавшись тем, что в выходные и праздничные дни значительно меньше пациентов и работников госпиталя питаются в столовой, и.о. заместителя начальника искусственно создавал излишки продуктов и присваивал их для продажи.

Младший лейтенант привлек к неправомерным действиям водителя, которому поручил загружать продукты с продовольственного склада в служебный автомобиль и вывозить их с территории. После этого продукты перегружали за пределами воинской части на личную машину другого военнослужащего, которая искала места реализации и продавала их.

8 августа следователи ГБР задержали младшего лейтенанта — организатора преступления и руководителя организованной преступной группы. В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые принадлежат военному госпиталю. Сумма ущерба устанавливается.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Львовской области военные воровали и продавали авиадетали для вертолетов.

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