Полтаву из-за масштабного пожара на свалке накрыло смогом (фото, видео)

3 сентября в 15:15 в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области зафиксировано начало масштабного пожара на городской свалке в селе Макуховка (напомним, накануне на Харьковщине началась эвакуация населения из-за лесного пожара, охватившего территорию в 500 гектаров). Огонь очень быстро распространился на площадь 2,2 гектара. Спасатели сумели приостановить его распространение в сторону ближайшего леса, но, увы, пока ликвидировать возгорание не удается. На утро пятницы, 4 сентября, пожар потушен на площади менее 0,2 гектара. И это несмотря на то, что на месте происшествия работают 12 единиц спецтехники и свыше полусотни человек личного состава.

Проблема, по информации пресс-службы ведомства, усугубляется сильными порывами ветра, который относит едкий дым на Полтаву. Из-за этого над городом висит смог и в воздухе резко увеличилось содержание вредного углекислого газа. Особенно страдают из-за этого жильцы верхних этажей зданий, расположенных на возвышенностях. Многие жалуются на головные боли и затрудненное дыхание.

Спасатели советуют гражданам закрывать окна в домах, использовать увлажнители и кондиционеры, развешивать влажные простыни, чтобы они впитывали тяжелые соединения. А также стараться как можно меньше времени проводить на открытом воздухе либо пользоваться масками и респираторами.



Сейчас вся надежда на небольшой дождь, который синоптики обещают во второй половине дня.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», масштабные пожары на мусорных свалках были зафиксированы в селе Белогородка под Киевом, а также в Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.

Фото, видео — ГСЧС в Полтавской области

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter