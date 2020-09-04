В Николаеве умер задержанный за хулиганство парень: первые подробности

В Николаеве умер 29-летний мужчина, которого полицейские задержали за хулиганство — парень вел себя неадекватно и бросался в прохожих кирпичами. Кстати, похожий случай произошел в городе весной прошлого года.

Как сообщают в ГУНП в Николаевской области, ЧП произошло вечером в четверг, 3 сентября, на улице 1-я Ингульская в Центральном районе.

Полицейские, прибывшие на вызов по поводу неадекватного поведения мужчины, задержали дебошира. Поскольку он сопротивлялся полицейским, на парня одели наручники, однако вскоре ему стало плохо.

«Сотрудники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать мужчине помощь, вызвали „скорую“. Однако медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Тело умершего отправят на экспертизу, которая установит, находился ли житель Николаева под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. «В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований», — добавили в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре в машине полицейских умер задержанный мужчина. История началась со звонка правоохранителям — заявитель сообщил, что его брат избивает отца. Дебошир, увидев полицейских, попытался сбежать, но его задержали, одели наручники и посадили на заднее сидение автомобиля. Что произошло позже, выяснит следствие.

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