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Происшествия

В Киеве на Троещине «заминировали» школу: видео с места ЧП

11:55 4 сентября 2020
киев школа

Утром 4 сентября полиция получила сигнал о якобы заминировании одной из школ Киева — учебного заведения № 263 на Троещине (Деснянский район). Похожий случай ранее был в Дарницком районе столицы, тогда лжеминерами оказались две старшеклассницы, решившие пошутить.

В школу № 263 приехала полиция и специалисты-взрывотехники, прибыли машины скорой помощи. Учеников и учителей вывели из здания. Школа оцеплена. Видео с места событий приводит Telegram-канал Киев Сейчас.


Напомним, в августе «телефонные минеры» сообщали о взрывчатке на центральном железнодорожном вокзале и на станции метро «Вокзальная». В обоих случаях сигнал оказался ложным.

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В Киеве на Троещине «заминировали» школу: видео с места ЧП

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