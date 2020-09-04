Вымогали миллионы и устроили поджог: в Днепре задержана серьезно вооруженная банда рэкетиров (фото)

В Днепре полицейские задержали членов преступной группировки, вымогавших деньги у местных фермеров и угрожавших предпринимателям расправой. Ранее операцию по задержанию рэкетиров провели правоохранители Закарпатья.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, в группу входили трое мужчин — жители Днепра, Синельниково и Солонянского района. Они в течение месяца терроризировали фермеров, и чтобы доказать «серьезность намерений», подожгли территорию возле зернохранилища и обстреляли его.

«За беспрепятственное „разрешение“ заниматься фермерской деятельностью и за то, чтобы его семью оставили в покое, у фермера требовали четыре миллиона гривен», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что злоумышленников задержали во время получения первого «транша» — 700 тысяч гривен.

Фигуранты уголовного производства (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство) задержаны, им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове СБУ разоблачила организатора и участников преступной группировки, которые, представляясь сотрудниками спецслужбы и угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей.

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