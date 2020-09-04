В Киеве у полицейского-наркодилера нашли пистолет Януковича (фото)

В Киеве «на горячем» задержали незаурядного наркодилера. 30-летний распространитель запрещенных препаратов оказался сотрудником райуправления полиции. Более того, по итогам обысков у полицейского был обнаружен очень примечательный пистолет. Судя по дарственной надписи, оружие было наградным и в свое время принадлежало Виктору Януковичу, а вручал пистолет на то время министр обороны Александр Кузьмук.

Департаменту внутренней безопасности Нацполиции и Госбюро расследований предстоит выяснить, как оружие Януковича оказалось у полицейского. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Кроме пистолета и патронов, у гражданина изъяли около 40 граммов белого порошка. Задержанный признался, что это кокаин. За инспектором числятся как минимум три случая сбыта психотропных веществ, включая амфетамин и МДМА.

Подозревамый сейчас под следствием, его собираются отстранить от работы в полиции, а за сбыт наркотиков мужчине грозит от девяти до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, по оценкам международных организаций во времена президентства Януковича в Украине на 100 человек приходилось 6,6 единиц оружия. Значительная часть этого арсенала — наградные «стволы».

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