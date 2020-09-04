Немного не рассчитали: снос аварийного здания в Житомире едва не закончился трагедией (видео)

В Житомире часть дома, идущего под снос, едва не придавила людей, проходящих мимо — впечатляющее видео выложили в соцсеть. Ранее в Одессе обрушилась часть старинного дома.

Видеоролик из Житомира на своей страничке в Facebook опубликовал Руслан Сорин.

Тем временем издание «Журнал Житомира» уточняет, что трагедия едва не произошла во время демонтажа здания бывшей вечерней школы на улице Кочерги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на улице Ясная, 10 обрушилась угловая часть четырехэтажного жилого дома — жителей срочно эвакуировали.

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