Немного не рассчитали: снос аварийного здания в Житомире едва не закончился трагедией (видео)
В Житомире часть дома, идущего под снос, едва не придавила людей, проходящих мимо — впечатляющее видео выложили в соцсеть. Ранее в Одессе обрушилась часть старинного дома.
Видеоролик из Житомира на своей страничке в Facebook опубликовал Руслан Сорин.
Тем временем издание «Журнал Житомира» уточняет, что трагедия едва не произошла во время демонтажа здания бывшей вечерней школы на улице Кочерги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на улице Ясная, 10 обрушилась угловая часть четырехэтажного жилого дома — жителей срочно эвакуировали.83
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