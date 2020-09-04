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Происшествия

Протащила несколько метров и переехала: смертельное ДТП с пешеходом и женщиной-водителем в Кропивницком попало на видео (18+)

16:10 4 сентября 2020
ДТП в Кропивницком

В пятницу, 4 сентября, в Кропивницком, где недавно в ДТП погибли четыре человека, произошла еще одна трагедия — водитель сбила женщину на пешеходном переходе и переехала ее.

Как сообщает издание «Утренний город», пострадавшая погибла на месте. ЧП произошло на улице Евгения Чикаленко — 51-летняя жительница Кропивницкого переходила улицу по переходу, когда на нее наехал Nissan. Авто управляла 46-летняя водитель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ДТП в Вишневом под Киевом, где водитель не заметил женщину с ребенком, переходивших улицу по пешеходному переходу. К счастью, они остались живы.

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