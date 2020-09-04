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"Виноваты" дети: полиция назвала причину нашумевшей перестрелки в Украинке под Киевом

16:40 4 сентября 2020
Перестрелка в Украинке

Причиной перестрелки в городе Украинка (Киевская область), участники которой, в том числе и граждане России, уже установлены полицией, стал бытовой конфликт между детьми.

Об этом заявил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

«Конфликт начался на почве бытовых отношений детей двух лиц, которые там влияют на определенные процессы. Между детьми возник конфликт. К сожалению, применили охотничье и травматическое оружие. Личности 22 людей, участвовавших в конфликте, установлены, как и весь автотранспорт, прибывший из Киева. Машины изъяты, а люди, понимая, какой будет реакция правоохранителей, в тот же день выехали из мест проживания», — сказал начальник областной полиции.

По словам Андрея Небитова, участникам перестрелки в Украинке готовят заочные подозрения и будут объявлять в розыск.

На видео — с 12:20

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео перестрелки в Украинке возле одного из ресторанов, персонал которого после конфликта пытался уничтожить следы преступления.

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