СБУ разоблачила священника-боевика, который участвовал в пытках украинских пленных

Установлена личность российского священнослужителя, который «дослужился» до помощника командира полка боевиков «ДНР». Ранее в Луганской области директор отеля была завербована ФСБ и шпионила за украинскими военными.

Пресс-служба СБУ сообщает, что священнослужитель служил в одном из храмов Донецка. Там в 2014 году он присоединился к 11-му отдельного мотострелковому полку «Восток» боевиков «ДНР» — был военным капелланом и полковым священником. Затем его «повысили» до помощника командира.

По информации СБУ, «служитель церкви» участвовал в допросах и пытках украинских пленных. Также он принимал решения о задержании граждан Украины.

Террористу заочно сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Ранее сообщалось, что украинского пограничника подозревают в участии в боевых действиях на стороне «ЛНР».

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