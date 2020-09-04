27.56 / 27.79 32.40 / 32.86
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ разоблачила священника-боевика, который участвовал в пытках украинских пленных

16:41 4 сентября 2020
Священник с главарями «ДНР»

Установлена личность российского священнослужителя, который «дослужился» до помощника командира полка боевиков «ДНР». Ранее в Луганской области директор отеля была завербована ФСБ и шпионила за украинскими военными.

Пресс-служба СБУ сообщает, что священнослужитель служил в одном из храмов Донецка. Там в 2014 году он присоединился к 11-му отдельного мотострелковому полку «Восток» боевиков «ДНР» — был военным капелланом и полковым священником. Затем его «повысили» до помощника командира.

По информации СБУ, «служитель церкви» участвовал в допросах и пытках украинских пленных. Также он принимал решения о задержании граждан Украины.

Террористу заочно сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Ранее сообщалось, что украинского пограничника подозревают в участии в боевых действиях на стороне «ЛНР».

274

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко

У Лукашенко напрямую обвинили Украину в попытке "переворота" в Беларуси

Компьютер

Это самообман: Гинзбург озвучил печальный прогноз по онлайн-курсам и дистанционному обучению

Священник с главарями «ДНР»

СБУ разоблачила священника-боевика, который участвовал в пытках украинских пленных

ДТП в Кропивницком

Протащила несколько метров и переехала: смертельное ДТП с пешеходом и женщиной-водителем в Кропивницком попало на видео (18+)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер