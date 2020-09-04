Не ждали: в Черкассах новобранцев оставили ночевать на улице (фото)

В Черкассах воинскую часть не предупредили о прибытии солдат и офицеров — они были вынуждены ночевать под навесом на автовокзале. Ранее в Офисе генерального прокурора Украины приняли решение об экстрадиции одного из добровольцев.

Как сообщил сайт «Про все», информация о военных сначала появилась в одной из соцсетей, а затем факт подтвердили в воинской части.

«Солдаты приехали ночью, часть не была предупреждена о времени прибытия. Утром, как только было возможно, за ними выехали автомобили. Ночью пытались найти им место для ночлега в Черкассах, но все отказали», — сообщил военнослужащий Дмитрий Московчук.

По его словам, вместе с солдатами под навесом автовокзала ночевали сопровождавшие их офицеры и сержанты. Всех прибывших в часть накормили и осмотрели врачи, затем им предоставили время для отдыха. Сейчас в части проводится проверка.

Дмитрий Московчук утверждает, что ситуация случилась из-за запрета разглашать подобную информацию по мобильным телефонами.

«Недоработка было не только в части, где принимали солдат. Должностные лица понесут наказания, в том числе и финансовые», — сказал Московчук.

Под навесом военнослужащие провели всю ночь. Несмотря на неудобства, они были обеспечены сухим пайком.

Ранее сообщалось, что под Одессой военнослужащий продавал крупные партии боеприпасов.

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