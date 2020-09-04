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Происшествия

Водитель попросил о помощи и потерял сознание: появились подробности расстрела автобуса под Мелитополем (видео)

19:28 4 сентября 2020
На месте происшествия

Установлены подробности обстрела грузового микроавтобуса, который произошел под Мелитополем.

Как сообщают «Надзвичайні новини», выяснилось, что со стороны Каховки в Донецкую область ехали два грузовых микроавтобуса мариупольского перевозчика. Неизвестные открыли огонь из автомата по первому из них. Водитель автобуса затормозил, выскочил из него и бросился к фуре, которая ехала навстречу. Нападавшие скрылись, а дальнобойщик вызвал «скорую».

К приезду медиков раненый водитель потерял сознание — пуля раздробила ему руку, а голова была ранена осколками.

Сейчас жизнь мужчины вне опасности. Общаться с журналистами он отказывается. Водитель второго фургона также не предоставляет информацию.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, в котором ехали представители организации «Патриоты — За жизнь».

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