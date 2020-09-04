Для президента обанкротившейся «Аркады» назначили залог в 21 миллион

В пятницу, 4 сентября, суд применил к президенту обанкротившегося банка «Аркада» меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога размером 21 млн гривен.

Как сообщает Прокуратура города Киев в своем Facebook, подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Президенту банка сообщили о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн грн. Залог составил 21 млн грн.

Ранее сообщалось, что НБУ решил отнести банк «Аркада» к категории неплатежеспособных. Проблемы в финансовом учреждении возникли из-за потери основного актива — здания главного офиса, а также земельного участка, находящегося в Киеве. Всего банк Аркада обслуживал около 5 тысяч вкладчиков.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter