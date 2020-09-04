На Ровенщине отравилась целая школа: счет пострадавших детей идет на десятки

В четверг, 3 сентября, к правоохранителям обратился директор общеобразовательной школы в Ясногородке Ровенской области с заявлением о том, что в учебное заведение по неизвестным причинам не пришли 68 учеников. (Ранее массовое отравление детей было зафиксировано на базе отдыха в курортной Кирилловке.)

— Было установлено, что на уроки не пришли ученики из разных классов, а 11 из них обратились к врачам — жаловались на тошноту и рвоту, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

После оказания медицинской помощи детей отпустили. По предварительной информации, причиной отравления могла стать еда в школьной столовой или вода, которая поставляется в учреждение централизованно.

По этому факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил». Ведется следствие. Сотрудники Госпродпотребслужбы взяли пробы для установления причин инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Кропивницком. Там работники кафе заразили сальмонеллезом гостей на свадьбе.

Читайте также: Поели мидий и креветок: в Одессе посетители ресторана оказались в больнице с отравлением

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter