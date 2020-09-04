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Работу региональных таможен саботируют, руководству Гостаможслужбы угрожают: ГТС выступила с резким заявлением

22:56 4 сентября 2020
Таможенник

В адрес руководства Государственной таможенной службы поступает много сообщений с угрозами физической расправы. Ранее Саакашвили назвал коррупцией назначение нового главы Одесской таможни.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины в своем Facebook, поступающими угрозами займутся правоохранители.

«Все зафиксированные факты будут переданы в правоохранительные органы. Мы будем требовать наказания для тех, кто ставит под угрозу безопасность наших коллег и хочет обойти Закон Украины в интересах собственного кармана. Руководство ГТС делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, которую пытаются расшатать создатели „серых“ схем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский бизнес и украинский потребитель страдают от действий «заинтересованных» лиц, которые тормозят таможенное оформление.

«Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем попытки искусственного задержания грузов без надлежащего оформления. За ними стоят именно те, кто сейчас нервно ищет пути для незаконных „договоренностей“ и личных выгодных условий, противоречащих законодательству», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что арестовали чиновников, которые требовали дань за растаможку контейнеров.

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