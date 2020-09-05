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Происшествия

Смертельное ДТП с участием четырех авто в Днепре: тело водителя пришлось вырезать из машины (видео)

0:58 5 сентября 2020
ДТП на Слободском в Днепре

В пятницу, 4 сентября, в Днепре, где в августе легковушка въехала под прицеп фуры, в Службу спасения «101» поступило сообщение о масштабном дорожно-транспортном происшествии с участием четырех легковых автомобилей на Слободском проспекте.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По прибытии на место аварии спасители установил, что в результате столкновения четырех легковых автомобилей — Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan и ЗАЗ «Таврия» — один водитель погиб, а еще два получили травмы.

Тело погибшего водителя Mitsubishi Lancer пришлось доставать с помощью аварийно-спасательного оборудования, другие участники ДТП были госпитализированы в областную клиническую больницу имени Мечникова и «Городскую клиническую больницу № 6».

Всего в операции было задействовано восемь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники спасателей.

После ДТП сотрудники полиции провели следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале августа в Днепре столкнулись Daewoo и Skoda. Авария произошла на Полтавском шоссе. Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения, врезался в отбойник и перевернулся. В результате ДТП погиб годовалый ребенок.

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