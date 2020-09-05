Пожары на Луганщине: спасатели локализовали два масштабных очага возгорания (видео)

Несмотря на противодействие боевиков, украинские спасатели смогли в Луганской области локализовать два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений близ сёл Лобачево и Лопаскино.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Очаг возгорания сухой травы близ села Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован. А по состоянию на 20:00 два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений в селе Лобачево и селе Лопаскино — локализовали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытого огня не наблюдается, проводится окончательное тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

В тушении пожаров задействованы 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

«С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно задействованы 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей», — уточнили в ГСЧС.

Напомним, что 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров в Луганской области мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что масштабный пожар в Луганской области поблизости от позиций украинской армии не обошелся без жертв. Командование операции Объединенных сил подтвердило, что был найден погибшим старшина Артем Бондаренко, который считался без вести пропавшим после начала пожара.

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