Жуткий пожар на оккупированном Донбассе: сгорел поселок Новый Свет

На оккупированной части Донецкой области произошел пожар в поселке Новый свет. В то время как на подконтрольной Украине части Донбасса пожары уже локализовали, в ОРДЛО они бушуют.

Как сообщает Kriminal.TV, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей полыхает много пожаров.

По информации соцсетей, наиболее страшные последствия возгораний — в поселке Новый Свет, расположенном под Донецком. Здесь сгорело до 30 домов, погибли два человека, есть много пострадавших. Поселок полностью обесточен, в нем отсутствует связь.

Пожары возникают также в Донецке и Головке. А в Луганской области горят сухостои, леса, жилые дома и фермерские хозяйства в районах Первомайска, Ирмино и Кадиевки (бывшего Стаханова).

Оккупационные власти не в состоянии реагировать на шквал сообщений о пожарах.

Напоминаем, что ранее в оккупированной части Донецкой области загорелась бывшая шахта Ахметова.

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