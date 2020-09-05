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Происшествия

На Николаевщине фура раздавила легковушку: среди пострадавших двое младенцев (фото)

10:50 5 сентября 2020
На месте ДТП

В пятницу, 4 сентября, в Николаевской области в пгт. Вознесенск грузовик столкнулся с легковым авто. В аварии пострадали пять человек. Ранее в Николаеве один из водителей дважды таранил авто полиции.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области, грузовой автомобиль MAN с полуприцепом столкнулся с легковушкой Opel Astra, за рулем которой находился мужчина, а в салоне — две молодых женщины годов, а также двое детей 2019 и 2020 г. р.

В результате аварии все находившиеся в автомобиле Opel получили травмы разной степени тяжести — их забрала карета скорой медицинской помощи.

В тот же день в Николаеве автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшему ампутировали ноги.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что еще одно ДТП произошло в Одесской области — машина врезалась в дерево, пострадали водитель и трое пассажиров.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием четырех авто произошло в Днепре.

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