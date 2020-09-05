Жуткое ДТП на Прикарпатье: четверо погибших (фото)

Ночью в субботу, 5 сентября, на Прикарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами. Ранее смертельная авария произошла в Полтаве.

На дороге «Стрый -Ивано-Франковск — Мамалыга» в Коломыйском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Следователи установили, что водитель «ВАЗа», ехавший в сторону Ивано-Франковска, столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого остановился на встречной полосе для оказания помощи другому грузовику, который сломался. В результате лобового столкновения четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Их возраст и место проживания устанавливается. По этому факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

Ранее в Николаевской области грузовой автомобиль MAN раздавил легковушку.

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