27.56 / 27.80 32.41 / 32.87
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жуткое ДТП на Прикарпатье: четверо погибших (фото)

12:19 5 сентября 2020
ДТП

Ночью в субботу, 5 сентября, на Прикарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами. Ранее смертельная авария произошла в Полтаве.

На дороге «Стрый -Ивано-Франковск — Мамалыга» в Коломыйском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Следователи установили, что водитель «ВАЗа», ехавший в сторону Ивано-Франковска, столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого остановился на встречной полосе для оказания помощи другому грузовику, который сломался. В результате лобового столкновения четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Их возраст и место проживания устанавливается. По этому факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

Ранее в Николаевской области грузовой автомобиль MAN раздавил легковушку.

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

ДТП

Жуткое ДТП на Прикарпатье: четверо погибших (фото)

Охранники

На Днепропетровщине охрана супермаркета избила покупателя без маски (видео)

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении пострелял по бочкам под аплодисменты своих военных: в сети смеются (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер