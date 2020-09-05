На Днепропетровщине охрана супермаркета избила покупателя без маски (видео)

В городе Марганец Днепропетровской области произошел конфликт между мужчиной без маски и охранниками магазина, на которых также не было масок. Видео инцидента опудликовали на странице Facebook-сообщества «Типичный Марганец».

Случай произошел в магазине «АТБ». Когда покупатель отказался надеть маску, сотрудники магазина вызвали охрану. На вызов прибыли три охранника фирмы «Явір-2000», на которых также не было масок. Во время конфликта охранники применили резиновые дубинки.

В сети пользователи в комментариях неоднозначно высказываются об инциденте.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине усилили административную ответственность за несоблюдение одного из основных требований карантина — масочного режима. Теперь штрафовать будут владельцев общественных учреждений и организаций, водителей маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.

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