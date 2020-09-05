27.56 / 27.79 32.42 / 32.86
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Днепропетровщине охрана супермаркета избила покупателя без маски (видео)

12:50 5 сентября 2020
Охранники

В городе Марганец Днепропетровской области произошел конфликт между мужчиной без маски и охранниками магазина, на которых также не было масок. Видео инцидента опудликовали на странице Facebook-сообщества «Типичный Марганец».

Случай произошел в магазине «АТБ». Когда покупатель отказался надеть маску, сотрудники магазина вызвали охрану. На вызов прибыли три охранника фирмы «Явір-2000», на которых также не было масок. Во время конфликта охранники применили резиновые дубинки.

В сети пользователи в комментариях неоднозначно высказываются об инциденте.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине усилили административную ответственность за несоблюдение одного из основных требований карантина — масочного режима. Теперь штрафовать будут владельцев общественных учреждений и организаций, водителей маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

Охранники

На Днепропетровщине охрана супермаркета избила покупателя без маски (видео)

осень

Аж два бабьих лета: синоптики рассказали, какой будет в Украине осень

ДТП

Жуткое ДТП на Прикарпатье: четверо погибших (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер