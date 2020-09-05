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Происшествия

Блэкаут в центре Киеве — без света остались 34 дома — «ФАКТЫ»

12:54 5 сентября 2020
Электрик

В центре столицы, 5 сентября, произошло аварийное отключение электроснабжения 34 домов. Ранее из-за аварийного отключения был обесточен «Глобус» и приостанавливали работу фонтаны на Майдане Независимости.

Как сообщает «ДТЭК Киевские электросети» в своем Facebook, отключение произошло из-за проблем с распределительным оборудованием.

«Мы восстанавливаем электроснабжения 34 домов и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Шелковичная, Бессарабская, которые оказались без света из-за аварийного отключения распределительного оборудования. Работаем над ремонтом оборудования и поэтапным переключением клиентов на резервное питание. Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех клиентов 13:00», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в столице пришлось временно опустить самый большой государственный флаг Украины, однако уже вскоре он вновь развевался над Киевом.

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