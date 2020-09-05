Полиция завела дело по факту возможного изнасилования 5-летней украинки в Египте

Маленькая жительница Сум могла стать жертвой изнасилования в египетском Шарм-эль-Шейхе. Как сообщается в пресс-службе полиции Сумской области, правоохранители узнали об этом случае от МИД Украины. Сотрудники полиции получили сообщение о том, что в больницу популярного курорта была доставлена 5-летняя жительница Сум, для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования.

«По информации посольства Украины, этому малолетнему ребенку была безотлагательно проведена операция, а также осуществлен осмотр врачом-гинекологом. При осмотре были обнаружены специфические физические травмы, которые могли быть получены в результате действий насильственного характера», — говорится в сообщении полицейских, сообщает ТСН.

Однако самым странным оказалось то, что мать пыталась скрыть настоящую причину травмы у ребенка. Она придерживается другой версии причины появления травмы. Девочка якобы травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейне. По факту произошедшего сотрудники ГУНП в Сумской области возбудили уголовное производство по части 4 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Борисполе Киевской области на два месяца арестовали мужчину, которого подозревают в похищении четырехлетней девочки на заправке. Малышку выкрали, когда ее мать на минуту отвлеклась, расплачиваясь за бензин. Ребенка усадили в автомобиль и увезли в другую часть города.

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