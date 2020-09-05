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Происшествия

Отчаянный экстремал, прогулявшийся по перилам на крыше высотки в Киеве, впечатлил сеть (видео)

15:36 5 сентября 2020
на крыше

В Киеве на Березняках заметили парня, который устроил прогулку на крыше высотки. Ранее под окнами элитной киевской многоэтажки нашли труп молодого мужчины.

Парень с Березняков ходил по скользким перилам, рискуя сорваться вниз. Потом он начал раздеваться. Видео появилось в соцсети.


Напомним, в Запорожье спасли 13-летнюю девочку, которая пыталась прыгнуть с крыши высотки.

«ФАКТЫ» писали о трагедии в Луцке, где девушка, которая решила пошутить и переклонилась через перила балкона, но не смогла удержать равновесие, упала и погибла. Сестра, схватившая падающую за ноги, тоже не удержалась и тяжело травмировалась.

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