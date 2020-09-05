Бриллиантовый скандал: основателя B2B Jewelry отправили под домашний арест

Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую на днях заблокировала СБУ, Николая Гонту отправили под круглосуточный домашний арест.

Решение принял Печерский суд Киева, сообщили в программе «Вікна» на СТБ.

Сам Гонта заявил, что его магазины работают и буквально вчера организовал даже праздник в день рождения компании.

Напомним, несколько дней назад в СБУ сообщили, что заблокировали деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тысяч человек.

Организаторов подозревают в мошенничестве и отмывании денег, которые заработали на схеме более 250 миллионов долларов.

Подробно об этом в материале «ФАКТОВ»: «Не удивлюсь, если среди вкладчиков B2B Jewelry начнутся самоубийства».

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